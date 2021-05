Achille Lauro, duro sfogo via social (Di venerdì 7 maggio 2021) “Non parlo tanto, non metto la mia vita privata in piazza sui social. Non mi interessa e quando è successo non mi è piaciuto farlo, tuttavia in questi giorni di forte polemica ho capito che in alcuni momenti, invece, dovrei farlo. L’ho capito quando mi hanno detto che il trucco è solamente appropriarsi di qualcosa che non mi appartiene”. Inizia così il duro sfogo di Achille Lauro via Facebook e Instagram, nel quale l’artista sottolinea come “per un commento riferito alla solidarietà su lavoratori dello spettacolo mi hanno dato dell’omofobo, dopo anni che mi danno del ‘frocio’ pensando di offendermi!”. “Ma il trucco non è solo trucco – si legge nel post -, è il mondo dove voglio portare le persone, è la mia volontà espressiva, è il colore e il vestito delle parole. L’ho capito quando mi hanno umiliato ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 maggio 2021) “Non parlo tanto, non metto la mia vita privata in piazza sui. Non mi interessa e quando è successo non mi è piaciuto farlo, tuttavia in questi giorni di forte polemica ho capito che in alcuni momenti, invece, dovrei farlo. L’ho capito quando mi hanno detto che il trucco è solamente appropriarsi di qualcosa che non mi appartiene”. Inizia così ildivia Facebook e Instagram, nel quale l’artista sottolinea come “per un commento riferito alla solidarietà su lavoratori dello spettacolo mi hanno dato dell’omofobo, dopo anni che mi danno del ‘frocio’ pensando di offendermi!”. “Ma il trucco non è solo trucco – si legge nel post -, è il mondo dove voglio portare le persone, è la mia volontà espressiva, è il colore e il vestito delle parole. L’ho capito quando mi hanno umiliato ...

