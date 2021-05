Zazzaroni non esclude le piste Sarri e Allegri per il Napoli (Di giovedì 6 maggio 2021) Zazzaroni: “Non credo che Rino resti sulla panchina del Napoli, sia Gattuso sia il presidente hanno deciso di separarsi a fine stagione” Nel corso di ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, per parlare del Napoli e del prossimo allenatore che siederà sulla panchina azzurra, con particolare riferimento a Sarri ed Allegri. Queste le sue parole: SU SPALLETTI “Su Spalletti non ho notizie particolari, so che è rientrato nel giro di telefonate fatte dal presidente Aurelio De Laurentiis, quando ha chiamato diversi allenatori. Per il Napoli non escluderei le piste Sarri e Allegri. Se De Laurentiis e Giuntoli inoltrassero una proposta seria a ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 6 maggio 2021): “Non credo che Rino resti sulla panchina del, sia Gattuso sia il presidente hanno deciso di separarsi a fine stagione” Nel corso di ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Ivan, direttore del Corriere dello Sport, per parlare dele del prossimo allenatore che siederà sulla panchina azzurra, con particolare riferimento aed. Queste le sue parole: SU SPALLETTI “Su Spalletti non ho notizie particolari, so che è rientrato nel giro di telefonate fatte dal presidente Aurelio De Laurentiis, quando ha chiamato diversi allenatori. Per ilnonrei le. Se De Laurentiis e Giuntoli inoltrassero una proposta seria a ...

