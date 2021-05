Zazzaroni | “Con Mourinho non escludo uno tra Sarri o Allegri al Napoli”

(Di giovedì 6 maggio 2021)sul prossimo allenatore delIl giornalista Ivan, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Crc, dove ha parlato di chi possa … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Zazzaroni Con

Se De Laurentiis e Giuntoli inoltrassero una proposta seria a Sarri, il tecnico toscano ci penserebbeattenzione'., ai microfoni di 'Arena Maradona' ha poi aggiunto: ' De Zerbi è vicino ......90 ombrelloni l'anno scorso e così sarà anche per questa stagione " evidenzia Savina, di ... Intanto, diversi stabilimenti si stanno portando avantii lavori e per metà maggio dovrebbero ...Zazzaroni sul prossimo allenatore del Napoli Il giornalista Ivan Zazzaroni, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Crc, dove ha parlato di chi ...Contro lo Spezia la difesa del Napoli si affida ad una coppia quasi inedita, formata da Kostas Manolas e Amir Rrahmani. Il Napoli dovrà sfidare a breve lo Spezia e Gattuso dovrà fare a meno di ...