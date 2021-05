Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2021 ore 17:15 (Di giovedì 6 maggio 2021) Viabilità DEL 6 MAGGIO 2021 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DELLA NOMENTANA RESTANO DISAGI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA CASSIA BIS FINO ALLA STESSA NOMENTANA; ULTERIORI CODE, QUI PER TRAFFICO INTENSO, SONO PRESENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DALLA Roma-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO; A NORD DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; STESSA SITUAZIONE SULLA CASILINA, TRA BORGHESIANA E ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 6 maggio 2021)DEL 6 MAGGIOORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DELLA NOMENTANA RESTANO DISAGI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA CASSIA BIS FINO ALLA STESSA NOMENTANA; ULTERIORI CODE, QUI PER TRAFFICO INTENSO, SONO PRESENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DALLA-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO; A NORD DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; STESSA SITUAZIONE SULLA CASILINA, TRA BORGHESIANA E ...

