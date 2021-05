Vaccini, Figliuolo rassicura: torniamo sopra 500mila. E apre agli over50 (Di giovedì 6 maggio 2021) Il traguardo è stato raggiunto il 29 aprile e mantenuto il giorno successivo, ma dal primo maggio a ieri il numero delle somministrazioni quotidiane dei Vaccini anti Covid è sceso sotto quota 500mila, la soglia fissata dal generale Francesco Paolo Figliuolo per segnare il cambio di passo nella campagna vaccinale. L’obiettivo torna ad allontanarsi, l’attuazione del piano di immunizzazione rallenta di nuovo? Dalla struttura commissariale rassicurano: la flessione - dal primo al 5 maggio si sono sempre superate le 400mila somministrazioni, solo il 2 maggio si è scesi a 367.111 - è solo momentanea e già nei prossimi giorni sarà possibile recuperare il terreno perduto. Il piano vaccinale, spiegano ad HuffPost, prevedeva di raggiungere a regime la capacità delle 500 mila dosi giorno, obiettivo ottenuto, per testare la ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 6 maggio 2021) Il traguardo è stato raggiunto il 29 aprile e mantenuto il giorno successivo, ma dal primo maggio a ieri il numero delle somministrazioni quotidiane deianti Covid è sceso sotto quota, la soglia fissata dal generale Francesco Paoloper segnare il cambio di passo nella campagna vaccinale. L’obiettivo torna ad allontanarsi, l’attuazione del piano di immunizzazione rallenta di nuovo? Dalla struttura commissarialeno: la flessione - dal primo al 5 maggio si sono sempre superate le 400mila somministrazioni, solo il 2 maggio si è scesi a 367.111 - è solo momentanea e già nei prossimi giorni sarà possibile recuperare il terreno perduto. Il piano vaccinale, spiegano ad HuffPost, prevedeva di raggiungere a regime la capacità delle 500 mila dosi giorno, obiettivo ottenuto, per testare la ...

