Unrae | incomprensibile assenza automotive da piano Recovery

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 6 maggio 2021) “L’impianto generale del Pnrr offre un’occasione unica per recuperare i ritardi del Paese in termini di riforme e rilancio dell’economia e dell’occupazione. Per questo ci siamo stupiti di non trovare adeguata attenzione nei confronti del comparto dell’, che ha un peso preponderante nella mobilità di persone e merci e che rappresenta il comparto produttivo più impegnato nella ricerca e negli investimenti per la transizione ecologica”. Lo sottolinea in una nota Michele Crisci, Presidente dell’, commenta i contenuti delpresentato dal Governo Draghi e trasmesso alla Commissione Ue. “Le misure indicate dal– afferma Crisci – sono complessivamente condivisibili, ancorché migliorabili: il potenziamento della rete ferroviaria e dell’alta velocità, la realizzazione di piste ciclabili, le ...