Ultime Notizie Roma del 06-05-2021 ore 16:10 (Di giovedì 6 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Italia aveva ragione al vecchio della pandemia quando con un appello chiede la solidarietà e il coordinamento dell’Europa e quanto riconosce la presidente della commissione von der leyen e dovevamo intervenire dice questo è quello che abbiamo fatto nel suo discorso sullo stato dell’Unione città in moto Icardi Don Milani spiega che con già 200 milioni di dosi distribuite la campagna vaccinale dell’Unione Europea è un successo per con i vertici di Roma del 21 Maggio prossimo inizierà il Rinascimento della Salute la cronaca un uomo di 46 anni è morto mentre stava lavorando in un cantiere nella Bassa Bergamasca l’operaio è morto schiacciato da un carico che è caduto dall’alto episodio poco dopo le 10 sul posto Sono stati inviati un’ambulanza un’automedica ma non c’è ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 6 maggio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Italia aveva ragione al vecchio della pandemia quando con un appello chiede la solidarietà e il coordinamento dell’Europa e quanto riconosce la presidente della commissione von der leyen e dovevamo intervenire dice questo è quello che abbiamo fatto nel suo discorso sullo stato dell’Unione città in moto Icardi Don Milani spiega che con già 200 milioni di dosi distribuite la campagna vaccinale dell’Unione Europea è un successo per con i vertici didel 21 Maggio prossimo inizierà il Rinascimento della Salute la cronaca un uomo di 46 anni è morto mentre stava lavorando in un cantiere nella Bassa Bergamasca l’operaio è morto schiacciato da un carico che è caduto dall’alto episodio poco dopo le 10 sul posto Sono stati inviati un’ambulanza un’automedica ma non c’è ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Juventus - Milan, Chiesa recuperato. Torna anche Morata L'esterno offensivo bianconero, out nelle ultime tre gare di campionato contro Parma, Fiorentina e ... Anche Morata in gruppo Buone notizie da Federico Chiesa, ma Andrea Pirlo può sorridere anche grazie ...

Covid Usa, oltre 45mila contagi in 24 ore Gli Stati Uniti hanno registrato 45.085 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, portando a 33.321.244 il totale dei contagiati dall'inizio della pandemia. Nell'ultima giornata sono anche stati registrati anche 794 morti riconducibili all'infezione, il che ha fatto ...

Coronavirus ultime notizie. Costa (sottosegr. Salute): «AstraZeneca agli under 60, nei prossimi ... Il Sole 24 ORE Università, Urbino apre Sportello per studenti disabili Anche se Urbino è naturalmente piena di antichi palazzi, scalinate e forti pendenze, sono oltre 500 gli studenti diversamente abili iscritti alla locale Università, pari a circa il 3,5 % del totale de ...

Nei guai per la marijuana in auto e multata con l’amico per la violazione delle norme anti Covid CASALE MONFERRATO. I Carabinieri di Casale Monferrato hanno segnalato alla Prefettura di Alessandria per detenzione di droga per uso personale una 30enne che, controllata nella notte alla guida della ...

