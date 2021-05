Traffico Roma del 06-05-2021 ore 08:30 (Di giovedì 6 maggio 2021) Luceverde Roma mai trovati dalla redazione Buongiorno e Studio Stefano Baiocchi Traffico molto intenso Allora il progressivo aumento in queste ore su tutte le consolari entrata in città abbiamo incolonnamenti lungo l’Aurelia dal raccordo a Piazza Irnerio sulla Cassia 3 La Storta la Giustiniana sulla Flaminia dall’albero al bivio di Tor di Quinto e sulla Salaria tra Villa Spa dell’aeroporto dell’Urbe coda anche sulla Nomentana e sulla Tiburtina rispettivamente da Tor Lupara a Viale Kant e da Setteville a Ponte Mammolo sul Raccordo Anulare coda all’altezza della Flaminia nelle due direzioni questo per il mancato assorbimento del Traffico sulla stessa Fra mi ero ancora sul raccordo ci sono cosa tratta in carreggiata interna tra l’uscita a Casilli nella via Ardeatina stessa situazione in carreggiata esterna code a tratti tra l’uscita a ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 6 maggio 2021) Luceverdemai trovati dalla redazione Buongiorno e Studio Stefano Baiocchimolto intenso Allora il progressivo aumento in queste ore su tutte le consolari entrata in città abbiamo incolonnamenti lungo l’Aurelia dal raccordo a Piazza Irnerio sulla Cassia 3 La Storta la Giustiniana sulla Flaminia dall’albero al bivio di Tor di Quinto e sulla Salaria tra Villa Spa dell’aeroporto dell’Urbe coda anche sulla Nomentana e sulla Tiburtina rispettivamente da Tor Lupara a Viale Kant e da Setteville a Ponte Mammolo sul Raccordo Anulare coda all’altezza della Flaminia nelle due direzioni questo per il mancato assorbimento delsulla stessa Fra mi ero ancora sul raccordo ci sono cosa tratta in carreggiata interna tra l’uscita a Casilli nella via Ardeatina stessa situazione in carreggiata esterna code a tratti tra l’uscita a ...

Advertising

lucianonobili : Poco fa, via Gregorio XI. L’asfalto cede, per l’ennesima volta, un camion rimane bloccato in bilico. Strada chiusa… - gianpi56 : RT @lucianonobili: Poco fa, via Gregorio XI. L’asfalto cede, per l’ennesima volta, un camion rimane bloccato in bilico. Strada chiusa, bus… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2021 ore 08:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - TrafficoA : A24 - Roma - Coda complanare tratto urbano a24 Coda di 1 km tra Svincolo di Tor Cervara e Bivio Complanare / GRA per traffico i... - VAIstradeanas : 08:38 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h -