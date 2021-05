SSC Napoli, spunta un retroscena interessante su Spalletti. (Di giovedì 6 maggio 2021) Mancano solamente 4 partite alla fine del campionato, e alla fine dell’esperienza di Gattuso a Napoli. Il tecnico calabrese è rimasto particolarmente “ferito” dal comportamento del patron De Laurentiis durante il periodo di gennaio, quando gli azzurri stavano attraversando un periodo buio. Per questo motivo, la società azzurra è in continua ricerca del prossimo allenatore L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Mancano solamente 4 partite alla fine del campionato, e alla fine dell’esperienza di Gattuso a. Il tecnico calabrese è rimasto particolarmente “ferito” dal comportamento del patron De Laurentiis durante il periodo di gennaio, quando gli azzurri stavano attraversando un periodo buio. Per questo motivo, la società azzurra è in continua ricerca del prossimo allenatore L'articolo

Advertising

sscnapoli : La SSC Napoli esprime profondo cordoglio per la scomparsa del dottor Emilio Acampora. - AntonelloLest4t : @john_nuppey @lucacapvt Salopette camoflage 'Vomito maglia SSC Napoli' per la precisione. ?? - SimoneMichelin4 : @sonoNAPnonITA Vi dimenticate mai dove ci ritroveremmo oggi se non avesse comprato la ssc Napoli Aurelio de Laurent… - MondoNapoli : FOTO - La SSC Napoli prepara, a Castel Volturno, la sfida con lo Spezia: i dettagli - - Salvato67807573 : RT @sscnapoli: La SSC Napoli esprime profondo cordoglio per la scomparsa del dottor Emilio Acampora. -