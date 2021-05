Sospensione dei brevetti per i vaccini anti-Covid Dov' è l' Europa?

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 6 maggio 2021) La notizia è di quelle epocali: il presidente Usa Joe Biden si è schierato in favore delladeidei. Una rottura sorprendente con Big Pharma che, qualora confermata, darà vita a una svolta storica nella politica statunitense, per una volta disallineata rispetto alla sua tradizionale posizione in favore del business. Una prima proposta in tal senso era stata avanzata da India e Sudafrica ai tavoli del WTO, ora con questa mossa gli Usa sembrano candidarsi al ruolo di leader nella battaglia contro la crisi pandemica. I precedenti segnali di apertura verso questa direzione sono stati dunque confermati da quella che si annuncia come una vera e propria crociata a sostegno della salute mondiale e che è prevedibile andrà a scontrarsi contro la strenua ribellione dei colossi farmaceutici, decisamente poco inclini ad ...