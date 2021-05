Sfratti, tra procedure lumaca e trucchi dell'inquilino: rientro a casa in 3 anni (Di giovedì 6 maggio 2021) L?ufficiale giudiziario bussa alla porta. Sembra fatta. Dopo una procedura durata poco più di due anni, il proprietario sta finalmente per ritornare in possesso del suo appartamento,... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 6 maggio 2021) L?ufficiale giudiziario bussa alla porta. Sembra fatta. Dopo una procedura durata poco più di due, il proprietario sta finalmente per ritornare in possesso del suo appartamento,...

FalvoGianluca : RT @ilgiornale: Il 30 giugno dovrebbe cessare il blocco degli sfratti. Ma tra tempi tecnici e trucchi dell'inquilino per chiudere la questi… - ilgiornale : Il 30 giugno dovrebbe cessare il blocco degli sfratti. Ma tra tempi tecnici e trucchi dell'inquilino per chiudere l… - DamatoRicardo : Odissea sfratti, tra procedure lumaca e trucchi dell'inquilino: rientro a casa in 3 anni - infoitinterno : Sfratti, tra procedure lumaca e trucchi dell'inquilino: rientro a casa in 3 anni - MARIAGR15159120 : @matteosalvinimi Il 30 giugno andrebbero sbloccati tutti gli sfratti senza distinzione tra morosità pre covid e pos… -