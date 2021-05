Scudetto Inter | Skriniar | “Gioia irreale Dispiace non festeggiare con i tifosi”

Leggi su sportface

(Di giovedì 6 maggio 2021) “Provo una. Confesso che non mi aspettavo di vincerlo domenica. Pensavo di chiudere il discorso in casa con la Samp sabato. È successo, e sono solo contento che sia andata così. È un enorme successo. Per me, la società, per i. Dopotutto, lo stavano aspettando da undici lunghi anni”. Queste le parole di Milandopo la vittoria delloda parte dell’. Il difensore, in un’vista rilasciata al sito slovacco Sport.sk, racconta come ha trascorso la domenica: “Ho visto la partita dell’Atalanta in una stanza d’albergo su un tablet, soprattutto gli ultimi quindici minuti, quando l’Atalanta ha fallito il rigore. Dopo il fischio finale, ho subito aperto lo champagne. Questo è chiaramente il più grande successo della mia carriera. ...