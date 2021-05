Riaperture col botto

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 6 maggio 2021) C’è voglia di tornare (senza orari) in spiaggia, nei parchi, nei locali e in tutti quei luoghi in cui lasciavamo libero sfogo alle nostre individualità e ai nostri corpi. Particolari che ama molto Massimo Vitali che con le sue foto trasforma il clamore in silenzio e osserva tutto dall’alto, prendendo - beato lui - le distanze dalla realtà. A Roma inaugura Leporello, la sua mostra curata dal più futurista dei curatori, Gianluca Marziani, che in occasione dell’apertura del nuovo Visionarea Art Space, a due passi da San Pietro, sfoggia un look speciale approvato dal figlio Berni/Yael che - lui sì - è avanguardia pura. “Non stancatevi mai di aspettare e di credere in voi stessi”, ricorda Sandra Milo che festeggia il compleanno della figlia Azzurra De Lollis pensando all’abito che indosserà ai David di Donatello, quando il Premio alla Carriera sarà suo. Compleanno a sorpresa per Giovanni ...