Quando sarà abolito il coprifuoco? Ecco come stanno le cose (Di giovedì 6 maggio 2021) Il coprifuoco, fino al momento, è ancora attivo. Fino a Quando lo sarà? Ci sarà una modifica? Per ottenere risposte che siano il più vicine possibili alla realtà, non potendone avere certe già adesso, occorre fare un'analisi dettagliata. coprifuoco: vale anche in zona gialla Il decreto con le misure anti-Covid in vigore dal 26 aprile, come è noto, non ha variato il divieto di circolazione notturna dalle ore 22 alle 5. Per circolare in quella fascia oraria è necessario avere motivi di lavoro, salute o necessità. Una decisione, quella di non modificarlo, che ha destato anche polemiche, considerata l'apertura serale in zona gialla delle attività di ristorazione all'aperto. Il mese di maggio, però, dovrebbe rappresentare una fase di svolta stando a quelli che paiono essere gli ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 6 maggio 2021) Il, fino al momento, è ancora attivo. Fino alo? Ciuna modifica? Per ottenere risposte che siano il più vicine possibili alla realtà, non potendone avere certe già adesso, occorre fare un'analisi dettagliata.: vale anche in zona gialla Il decreto con le misure anti-Covid in vigore dal 26 aprile,è noto, non ha variato il divieto di circolazione notturna dalle ore 22 alle 5. Per circolare in quella fascia oraria è necessario avere motivi di lavoro, salute o necessità. Una decisione, quella di non modificarlo, che ha destato anche polemiche, considerata l'apertura serale in zona gialla delle attività di ristorazione all'aperto. Il mese di maggio, però, dovrebbe rappresentare una fase di svolta stando a quelli che paiono essere gli ...

Advertising

PaolaTavernaM5S : Quando la pista ciclabile del lungotevere appariva ne 'La Grande Bellezza' non ho visto Salvini stracciarsi le vest… - RobertoBurioni : Quando raggiungeremo l'immunità di gregge? Ci sarà bisogno di un richiamo? Quanto durerà l'immunità? Emergeranno nu… - lucatelese : Intendiamoci: io sono molto contento delle paginate nazionali dedicate a Luana, ragazza madre, divorata dall’orditr… - Cattegaris1 : RT @moonylvpin_: rivedendo Luciano quando Nicoletta stava per partorire, non so come farà a sopravvivere quando sarà Clelia a partorire, gl… - Margo_Channing : Chiara quando imparerai a non ingaggiare discussioni con i rincoglioniti di facebook sotto ai post del corriere sarà sempre troppo tardi. -

Ultime Notizie dalla rete : Quando sarà Inter, il futuro in porta è da scrivere: ora è tempo di scelte ... Radu lascerà l'Inter in prestito, mentre Padelli quasi certamente non rinnoverà e sarà libero di ...e rubriche giornaliere PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando ...

La giornata per il rifugiato. Il Papa: la Chiesa sia sempre più cattolica E quando, a causa della sua disobbedienza, l'essere umano si è allontanato da Dio, Questi, nella ... "Ecco la tenda di Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà ...

Green pass, domande e risposte: ecco quando sarà valida la certificazione la Repubblica ... Radu lascerà l'Inter in prestito, mentre Padelli quasi certamente non rinnoverà elibero di ...e rubriche giornaliere PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire..., a causa della sua disobbedienza, l'essere umano si è allontanato da Dio, Questi, nella ... "Ecco la tenda di Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli...