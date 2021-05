"Portateci là, io con mamma...": le prime ore dei Ciontoli in carcere (Di giovedì 6 maggio 2021) La famiglia Ciontoli è entrata in carcere, gli uomini a Regina Coeli, le donne a Rebibbia: ecco le loro prime ore, dopo la sentenza per l'omicidio di Marco Vannini Leggi su ilgiornale (Di giovedì 6 maggio 2021) La famigliaè entrata in, gli uomini a Regina Coeli, le donne a Rebibbia: ecco le loroore, dopo la sentenza per l'omicidio di Marco Vannini

Ultime Notizie dalla rete : Portateci con "Portateci là, io con mamma...": le prime ore dei Ciontoli in carcere Particolarmente critica la giovane Martina Ciontoli , che ha chiesto, piangendo, di restare con la madre, essendo un'infermiera e quindi vaccinata. Ha aggiunto anche: " State mettendo le manette a ...

Il dramma dei Ciontoli all’arrivo in carcere Disperati sì per la loro condizione senza però spende una parola per Marco Vannini prima di “salire lo scalino” La famiglia Ciontoli si sta confrontando con una realtà alla quale non hanno mai pensato ...

