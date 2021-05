Pagamento Pensioni Giugno 2021: calendario dell’anticipo, date e cedolino (Di giovedì 6 maggio 2021) Nel mese di maggio l’INPS ha anticipato il Pagamento delle Pensioni in posta per evitare assembramenti, succederà anche per il Pagamento di Giugno 2021? Al momento manca la conferma ufficiale dell’istituto della previdenza sociale, ma stando a quanto trapela anche per il prossimo mese vi sarà l’anticipo dei pagamenti e lo scaglionamento per ritirare agli sportelli postali il proprio emolumento. Vediamo allora il possibile calendario e come vedere il proprio cedolino. Pensioni Giugno 2021: Pagamento anticipato in posta a partire dal 26 maggio? Visto che lo stato di emergenza dovuto dal Covid-19 purtroppo non è ancora terminato, anche il Pagamento delle Pensioni ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 6 maggio 2021) Nel mese di maggio l’INPS ha anticipato ildellein posta per evitare assembramenti, succederà anche per ildi? Al momento manca la conferma ufficiale dell’istituto della previdenza sociale, ma stando a quanto trapela anche per il prossimo mese vi sarà l’anticipo dei pagamenti e lo scaglionamento per ritirare agli sportelli postali il proprio emolumento. Vediamo allora il possibilee come vedere il proprioanticipato in posta a partire dal 26 maggio? Visto che lo stato di emergenza dovuto dal Covid-19 purtroppo non è ancora terminato, anche ildelle...

