Oroscopo Scorpione, domani 7 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di giovedì 6 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 7 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione. Carissimi amici dello Scorpione, il vostro cielo di venerdì sembra promettervi e permettervi grandi possibilità di miglioramento! Mercurio lascerà più o meno ufficialmente la vostra orbita astrale, liberandovi dai suoi influssi negativi e aprendovi nuovamente gli orizzonti verso le possibilità che vi si parano davanti per il futuro! I vostri progetti subiranno dei notevoli passi avanti, in qualsiasi campo vogliate attuarli. Un certo senso di leggerezza, che si rifletterà nei vari aspetti della ...

