Napoli, donna violentata in ascensore: colpevole scoperto con telecamera di sorveglianza (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Questa mattina gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli nei confronti di un 25enne, Salvatore Segneri, con precedenti di polizia, gravemente indiziato di tentata violenza sessuale commessa in danno di una donna. Le indagini, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima e alle immagini del sistema di videosorveglianza di un distributore carburanti, hanno consentito di accertare che lo scorso 28 febbraio l’uomo aveva seguito una donna all’interno di un ascensore di un palazzo in via Foria dove ha compiuto atti di natura sessuale contro la volontà della vittima. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Questa mattina gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. presso il Tribunale dinei confronti di un 25enne, Salvatore Segneri, con precedenti di polizia, gravemente indiziato di tentata violenza sessuale commessa in danno di una. Le indagini, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima e alle immagini del sistema di videodi un distributore carburanti, hanno consentito di accertare che lo scorso 28 febbraio l’uomo aveva seguito unaall’interno di undi un palazzo in via Foria dove ha compiuto atti di natura sessuale contro la volontà della vittima. L'articolo proviene da ...

Tentata violenza sessuale, Ps arresta 25enne a Napoli

