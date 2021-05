Luana D’Orazio, “aveva un contratto da apprendista”. Indagini per capire se operaia poteva restare sola alla macchina (Di giovedì 6 maggio 2021) Proseguono le Indagini per la morte di Luana D’Orazio, l’operaia di 22 anni stritolata dall’orditoio a cui era addetta. Secondo quanto riporta La Nazione la giovane aveva un contratto da apprendista e investigatori e inquirenti intendono capire se l’operaia poteva restare da sola a manovrare la macchina che l’ha risucchiata e uccisa. La lavoratrice aveva un contratto quinquennale e guadagnava fra i 900 e i 1100 euro al mese. La procura ha indagato la titolare dell’orditura, Luana Coppini, e il tecnico manutentore esterno all’azienda, Mario Cusimano. Le ipotesi di reato sono omicidio colposo e rimozione e omissione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Proseguono leper la morte di, l’di 22 anni stritolata dall’orditoio a cui era addetta. Secondo quanto riporta La Nazione la giovaneundae investigatori e inquirenti intendonose l’daa manovrare lache l’ha risucchiata e uccisa. La lavoratriceunquinquennale e guadagnava fra i 900 e i 1100 euro al mese. La procura ha indagato la titolare dell’orditura,Coppini, e il tecnico manutentore esterno all’azienda, Mario Cusimano. Le ipotesi di reato sono omicidio colposo e rimozione e omissione ...

