Loris Dominissini è ricoverato per Covid ed è in condizioni molto gravi (Di giovedì 6 maggio 2021) Loris Dominissini, 59 enne ex calciatore e allenatore dell'Udinese affetto da Covid - 19, è ricoverato in condizioni molto serie e preoccupanti da diversi giorni all'ospedale Santa Maria della ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 6 maggio 2021), 59 enne ex calciatore e allenatore dell'Udinese affetto da- 19, èinserie e preoccupanti da diversi giorni all'ospedale Santa Maria della ...

Loris Dominissini, ex tecnico e giocatore dell’Udinese, è ricoverato per Covid: condizioni preoccupanti alfredopedulla.com Dominissini in fin di vita: ricoverato per Covid l’ex tecnico dell’Udinese Loris Dominissini è in fin di vita: l’ex tecnico dell’Udinese è ricoverato per Covid e verserebbe in gravissime condizioni Loris Dominissini è in fin di vita. L’ex allenatore dell’Udinese, 59 anni, è ...

