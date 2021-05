Libia | madre coraggio pescatore sequestrato | ‘Bedda matri | è successo ancora?’

(Di giovedì 6 maggio 2021) Palermo, 6 mag. (Adnkronos) – “Bedda, èancora? Come mi dispiace…”. A parlare con l’Adnkronos è Rosetta Ingargiola, ladi Pietro Marrone, il comandante della nave Medinea che a settembre fu sequestrata dai libici per 108 giorni, commentando il ferimento del comandante della nave Aliseo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... tenere insieme il nucleo- figlio, perché non dobbiamo dimenticare che anche i bambini ... il deserto, la, Lampedusa. Traumi enormi. È un lavoro che si declina molto nel concreto'. Di ......di far rientrare in Siria i suoi mercenari siriani e di contrastare la presenza russa in. Una ...ex Repubbliche socialiste e le Nazioni dell'ex Patto di Varsavia nuovamente nella sfera della...Palermo, 6 mag. (Adnkronos) - "Bedda matri, è successo ancora? Come mi dispiace...". A parlare con l'Adnkronos è Rosetta Ingargiola, la madre di Pietro Marrone, il comandante della nave Medinea che a ...Ultime notizie. Ultim'ora oggi: Libia, spari da Guardia costiera a due pescherecci italiani, ferito un comandante. Scatta intervento della Marina militare.