Israele: morto giovane ferito in attacco in Cisgiordania (Di giovedì 6 maggio 2021) E' morto in ospedale il giovane israeliano ferito gravemente domenica scorsa in un attacco a colpi di arma da fuoco sparati da un'auto palestinese ad una fermata di autobus all'incrocio di Tapuach in ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 maggio 2021) E'in ospedale ilisraelianogravemente domenica scorsa in una colpi di arma da fuoco sparati da un'auto palestinese ad una fermata di autobus all'incrocio di Tapuach in ...

Gerusalemme, a Lapid l'incarico di formare il governo. Ucciso 16enne palestinese ... leader del partito Yesh Atid, assicura che farà 'di tutto per garantire a Israele un governo di ... uno dei quali è morto nella notte.

