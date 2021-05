Hong Kong: 10 mesi di carcere per Joshua Wong (Di giovedì 6 maggio 2021) 10 mesi di carcere, questa la pena che dovrà scontare Joshua Wong per aver partecipato alla veglia in memoria delle vittime di Piazza Tienanmen. Dopo 30 anni, nel 2020, la veglia era stata vietata per la prima volta a causa del Covid. Il divieto non aveva impedito però a migliaia di cittadini di accendere candele in tutta la città. Tra i manifestanti proprio Joshua Wong, attivista di 24 anni, condannato a 15 mesi di carcere. Pena poi ridotta a 10 mesi grazie all’ammissione di colpevolezza nell’udienza dello scorso 30 aprile. Insieme a lui anche i consiglieri distrettuali Lester Shum, condannato a 6 mesi di carcere, Tiffany Yuen, condannata a 4 mesi di carcere e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 6 maggio 2021) 10di, questa la pena che dovrà scontareper aver partecipato alla veglia in memoria delle vittime di Piazza Tienanmen. Dopo 30 anni, nel 2020, la veglia era stata vietata per la prima volta a causa del Covid. Il divieto non aveva impedito però a migliaia di cittadini di accendere candele in tutta la città. Tra i manifestanti proprio, attivista di 24 anni, condannato a 15di. Pena poi ridotta a 10grazie all’ammissione di colpevolezza nell’udienza dello scorso 30 aprile. Insieme a lui anche i consiglieri distrettuali Lester Shum, condannato a 6di, Tiffany Yuen, condannata a 4die ...

