Giustizia, Salvini sfida M5s e Pd: "Raccolta di firme con i Radicali per referendum" (Di giovedì 6 maggio 2021) Matteo Salvini sfida M5s e Pd sulla Giustizia: "Raccolta di firme con Radicali per referendum". ROMA – Matteo Salvini sfida M5s e Pd sulla Giustizia. Intervenuto ai microfoni di Porta a Porta, il leader della Lega ha confermato l'intenzione di raccogliere le "500mila firme necessarie con i Radicali per una serie di quesiti su questo tema, sulla responsabilità penale dei giudici, perché qualunque lavoratore che sbaglia paga, e poi separazione carriere e abolizione della Severino". Nel suo intervento non sono mancate le critiche agli alleati di governo: "Questo Parlamento con Pd e Stelle non farà mai una riforma della Giustizia. Per questo stiamo organizzando con ...

