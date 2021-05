Francia e Regno Unito litigano per i diritti di pesca su un’isoletta (Di giovedì 6 maggio 2021) C'entrano nuove limitazioni imposte dalla piccola dipendenza della Corona britannica nel canale della Manica, e naturalmente Brexit Leggi su ilpost (Di giovedì 6 maggio 2021) C'entrano nuove limitazioni imposte dalla piccola dipendenza della Corona britannica nel canale della Manica, e naturalmente Brexit

Advertising

TuttoQuaNews : RT @ilpost: Francia e Regno Unito litigano per i diritti di pesca su un’isoletta - gemin_steven98 : RT @ilpost: Francia e Regno Unito litigano per i diritti di pesca su un’isoletta - GianniVezzani1 : Navi da guerra in mare: cosa sta succedendo nella Manica - SabrinaRomita : RT @ilpost: Francia e Regno Unito litigano per i diritti di pesca su un’isoletta - ilpost : Francia e Regno Unito litigano per i diritti di pesca su un’isoletta -