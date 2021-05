Fonseca: «Roma, è stato un piacere. Mai pensato di dimettermi». E su Mourinho… (Di giovedì 6 maggio 2021) Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato al termine del match di Europa League contro il Manchester United Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato al termine del match di Europa League contro il Manchester United. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. ELIMINAZIONE – «Abbiamo perso la qualificazione nel secondo tempo dell’andata, abbiamo disputato una buona partita. Credevo alla finale anche giocando contro il Manchester United, lo abbiamo dimostrato. Difficile fare 4 gol contro questa squadra, abbiamo segnato tre gol ma ne potevamo fare altri, poi loro con poche occasioni ne hanno fatti due». DARBOE – «Ebrima si è allenato molte volte con noi, ha giocato un’ottima partita. Quando Smalling si è infortunato, ho pensato di metterlo, avevo pensato di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Paulo, allenatore della, ha parlato al termine del match di Europa League contro il Manchester United Paulo, allenatore della, ha parlato al termine del match di Europa League contro il Manchester United. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. ELIMINAZIONE – «Abbiamo perso la qualificazione nel secondo tempo dell’andata, abbiamo disputato una buona partita. Credevo alla finale anche giocando contro il Manchester United, lo abbiamo dimostrato. Difficile fare 4 gol contro questa squadra, abbiamo segnato tre gol ma ne potevamo fare altri, poi loro con poche occasioni ne hanno fatti due». DARBOE – «Ebrima si è allenato molte volte con noi, ha giocato un’ottima partita. Quando Smalling si è infortunato, hodi metterlo, avevodi ...

Advertising

FBiasin : - L'allenatore che non sarà l'allenatore. - La testa a #Mourinho. - Una marea di infortunati/assenti. - Il 2-6 dell… - AlfredoPedulla : #Roma-#Fonseca, rapporto finito e valutazioni anche sull’immediato. In agenda incontro con agente di #Sarri, sempre… - fioranialex : #RomaManchesterUnited #RomaManchester #Roma 3 2 #FONSECA #MourinhoRoma #Mourinho NON HA BISOGNO DEI MIEI CONSIGL… - MourinhoNews77 : RT @Gazzetta_it: #Fonseca: 'Credevo nella rimonta. Mou? Ci siamo sentiti' - Onda_CalabraII : Mago Fonseca comunque non fa tanto schifo La Roma ha proprio una squadra di merda -