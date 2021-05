Fedez continua a guadagnare con i vecchi video violenti e anti-gay

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fedez continua

il Giornale

Un discografico serbo, Goran Ilic, ha confermato la versione di Mc Cece e Fabio Rovazzi quella di, che dice di non averlo nemmeno sfiorato. Diranno i giudici se il rapper quel pugno l'ha dato ...In commissione giustizia sia mostrare i muscoli di un governo che non c'è più, di una ..."Io non capisco - ha aggiunto - come queste parti politiche continuino a prendere ordini dacome ...I brani omofobi, volgari e sessisti sono ancora in Rete, anche sul canale ufficiale di Youtube: così il rapper incassa sponsor e visualizzazioni. Gli altri testi che non ha mai voluto rinnegare ...Il senatore leghista dopo lo scontro in commissione giustizia per l'approvazione del ddl: "Quello di Zan è un testo liberticida che va contro la libertà di educazione dei figli" ...