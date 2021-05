Fedez | Adriano Celentano gli scrive “hai lanciato una bomba e …”

(Di giovedì 6 maggio 2021) Il terremoto che ha creatonon accenna a placarsi e per quante persone gli stanno andando contro, ce ne sono altrettante che sono con lui. Il direttore di Rai Tre, Franco Di Mare ha detto che senon chiederà scusa non potrà mai più tornare in Rai. Ma tanti sono gli artisti che si sono schierati con. Vediamo cosa sta accadendo. Tantissimi artisti hanno espresso solidarietà aTanti sono gli artisti che in queste ore stanno appoggiandoe le sue esternazioni. Ornella Vanoni ha detto: “Più d’accordo di così non si può essere”. Il video nel qualeaccusa la Rai di averlo censurato il suo intervento del concerto del primo maggio, ha raggiunto 2,2 milioni di visualizzazioni. Dopo di che sono stati tanti gli artisti che gli hanno esternato la propria ...

'Esprimiamo massima solidarietà alla Rai per le accuse assurde e inaccettabili ricevute da, ... Lo dichiara in una notaCrepaldi, presidente di Azione Cristiana Evangelica, associazione ...Francesco Baccini , dopo il caso, racconta la propria esperienza in una lunga intervista rilascia a Leggo. Tutto è cominciato ... "Antonello Venditti", "Diego Armando Maradona", "Celentano"...Il terremoto che ha creato Fedez non accenna a placarsi e per quante persone gli stanno andando contro, ce ne sono altrettante che sono con lui. Il direttore di Rai Tre, Franco Di Mare ha ...La dichiarazione del presidente di Azione Cristiana Evangelica. “Esprimiamo massima solidarietà alla Rai per le accuse assurde e inaccettabili ricevute da Fedez, sedicente rapper che cerca solo visibi ...