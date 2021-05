F1 GP Spagna Barcellona 2021, Alonso: “Tracciato che mi evoca molti ricordi” (Di giovedì 6 maggio 2021) Il pilota della Alpine Fernando Alonso ha parlato ai microfoni di Marca in vista del Gran Premio di Spagna, in programma nel weekend: “Correre su questo Tracciato è sempre bello, mi evoca molti ricordi. Ovviamente sarà diverso dagli altri anni in cui c’erano 100mila persone, ma proveremo comunque a regalare un bello spettacolo ai pochi che verranno“. Lo spagnolo ha poi parlato dei progressi fatti in stagione: “Gara dopo gara mi sento meglio in macchina, sia con la squadra che con le gomme. Non sono ancora al massimo della forma, ma sono sicuro che domenica starò in condizioni migliori rispetto a quelle odierne“. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) Il pilota della Alpine Fernandoha parlato ai microfoni di Marca in vista del Gran Premio di, in programma nel weekend: “Correre su questoè sempre bello, mi. Ovviamente sarà diverso dagli altri anni in cui c’erano 100mila persone, ma proveremo comunque a regalare un bello spettacolo ai pochi che verranno“. Lo spagnolo ha poi parlato dei progressi fatti in stagione: “Gara dopo gara mi sento meglio in macchina, sia con la squadra che con le gomme. Non sono ancora al massimo della forma, ma sono sicuro che domenica starò in condizioni migliori rispetto a quelle odierne“. SportFace.

Advertising

SkySportF1 : ?? Sono passati 8 anni dall'ultima vittoria della @ScuderiaFerrari a Barcellona: vinse @alo_oficial, tornato in #F1… - L_Moretti_Foto : RT @DoItinSpain: #Guide di #viaggio narrate di grandi città della #Spagna per conoscere in maniera più approfondita le tradizioni, la #stor… - DoItinSpain : #Guide di #viaggio narrate di grandi città della #Spagna per conoscere in maniera più approfondita le tradizioni, l… - sportface2016 : #F1, le parole di Lewis #Hamilton in vista dello #SpanishGP - sportface2016 : #F1 #SpanishGP, le parole di Max #Verstappen in conferenza stampa -