F1, Fernando Alonso: “Non credo di essere ancora al 100%. È sempre speciale correre qui” (Di giovedì 6 maggio 2021) Fernando Alonso esprime il proprio parere nella conferenza stampa del Gran Premio di Spagna, quarto atto della F1 2021. Il pilota di casa torna a Barcellona a due anni dall’ultima apparizione con la massima formula con McLaren. L’asturiano si prepara per l’appuntamento in Catalogna dopo l’ottima prestazione in occasione dell’evento a Portimao. Il due volte campione del mondo dell’Alpine ha firmato l’ottavo posto tra i sali e scendi dell’Algarve, circuito in cui non aveva mai corso con una monoposto di F1. Il due volte vincitore della 24h di Le Mans ha dichiarato alla stampa: “Non credo di essere ancora al 100%, ci vuole tempo. Ma mi sento molto più a mio agio in macchina e in squadra dopo Portimao. Riesco a capire sempre meglio come funzionano le ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021)esprime il proprio parere nella conferenza stampa del Gran Premio di Spagna, quarto atto della F1 2021. Il pilota di casa torna a Barcellona a due anni dall’ultima apparizione con la massima formula con McLaren. L’asturiano si prepara per l’appuntamento in Catalogna dopo l’ottima prestazione in occasione dell’evento a Portimao. Il due volte campione del mondo dell’Alpine ha firmato l’ottavo posto tra i sali e scendi dell’Algarve, circuito in cui non aveva mai corso con una monoposto di F1. Il due volte vincitore della 24h di Le Mans ha dichiarato alla stampa: “Nondial, ci vuole tempo. Ma mi sento molto più a mio agio in macchina e in squadra dopo Portimao. Riesco a capiremeglio come funzionano le ...

Advertising

FormulaPassion : #F1 | Prima gara in Spagna per Fernando #Alonso dopo il suo ritorno in F1: le sue parole in conferenza stampa - Gazzetta_it : #F1 #CarlosSainz, Fernando #Alonso, Ferrari e Montmelò: storia di destini incrociati - infoitsport : F1, Fernando Alonso: 'Sono entusiasta di correre in Spagna, le qualifiche saranno importanti' - GAlmeidaSEP : 3. Sebastian Vettel ou Fernando Alonso - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | Nella conferenza stampa del Gran Premio di Spagna i due piloti di casa Carlos #Sainz e Fernando #Alonso parlerann… -