Elisa Isoardi: "Ecco perché all'Isola non mi sono messa subito in bikini…" (Di giovedì 6 maggio 2021) Prosegue la vita sull'Isola e qualcuno dei naufraghi si trova sempre più a proprio agio. Come Elisa Isoardi che, dopo quasi venti giorni, ha sfoggiato un bikini da applausi. La conduttrice si era distinta fino a questo momento per essere stata l'unica a indossare praticamente sempre un costume intero. Ma alla fine ha ceduto anche lei. Il cambio le è costato una tintarella non proprio uniforme ma con il sole dell'Honduras sarà questione di pochi giorni sistemare le cose. Il dettaglio non era sfuggito ai telespettatori de "L'Isola dei Famosi 2021" e ai fan di Elisa Isoardi. Tra le concorrenti più attese di questa edizione, si era distinta per avere indossato, a differenza delle altre, un costume intero per tutte le prime settimane. Ora la conduttrice ha svelato a "Tv Sorrisi e canzoni" il perché.

