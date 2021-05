Drusilla Gucci, la verità sul legame con Damiano dei Maneskin (Di giovedì 6 maggio 2021) Drusilla Gucci fa chiarezza sul presunto flirt con Damiano David dei Maneskin. Durante la partecipazione dell’ereditiera a L’Isola dei Famosi infatti si era parlato di un legame speciale con il cantante. Da sempre molto riservato riguardo la sua vita privata, in passato Damiano ha vissuto un’intensa storia d’amore con Lucrezia Petracca. Dopo la fine della relazione si è parlato di una love story segreta con Victoria De Angelis, anche lei nei Maneskin, ma entrambi hanno smentito l’indiscrezione. Qualche tempo fa Ivan Rota su Dagospia aveva svelato l’esistenza di un legame fra Drusilla e Damiano. “Si dice che la nobile ragazza abbia avuto una simpatia per Damiano, il leader dei ... Leggi su dilei (Di giovedì 6 maggio 2021)fa chiarezza sul presunto flirt conDavid dei. Durante la partecipazione dell’ereditiera a L’Isola dei Famosi infatti si era parlato di unspeciale con il cantante. Da sempre molto riservato riguardo la sua vita privata, in passatoha vissuto un’intensa storia d’amore con Lucrezia Petracca. Dopo la fine della relazione si è parlato di una love story segreta con Victoria De Angelis, anche lei nei, ma entrambi hanno smentito l’indiscrezione. Qualche tempo fa Ivan Rota su Dagospia aveva svelato l’esistenza di unfra. “Si dice che la nobile ragazza abbia avuto una simpatia per, il leader dei ...

