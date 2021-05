Davide Shorty in Tour: ecco le date dei concerti (Di giovedì 6 maggio 2021) Davide Shorty in Tour: l’estate è alle porte e Davide Shorty è pronto a portare i brani del suo nuovo album Fusion sul palco. Ad accompagnarlo live ci sarà la Straniero Band, composta da Emanuele Triglia al basso, Claudio Guarcello alla tastiera e Davide Savarese alla batteria. Il fonico è Fabrizio Peccerillo. La tracklist di Fusion Monocromo Tuttoporto Cervello in fuga feat. Koralle Non si mangia una canzone feat. Dj Gruff & Gianluca Petrella Cioccolato denso Regina Non respiro feat. Amir Isaa & David Blank con/fusion. feat. Tom Ford Domenica feat. Emanuele Triglia Prima che faccia notte Battiti in parole feat. Sans Soucis Impressione feat. Serena Brancale Abbannìa feat. Alessio Bondì & Roy Paci. Link Streaming: Fusion. Regina Fusion contiene Regina, brano ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 6 maggio 2021)in: l’estate è alle porte eè pronto a portare i brani del suo nuovo album Fusion sul palco. Ad accompagnarlo live ci sarà la Straniero Band, composta da Emanuele Triglia al basso, Claudio Guarcello alla tastiera eSavarese alla batteria. Il fonico è Fabrizio Peccerillo. La tracklist di Fusion Monocromo Tuttoporto Cervello in fuga feat. Koralle Non si mangia una canzone feat. Dj Gruff & Gianluca Petrella Cioccolato denso Regina Non respiro feat. Amir Isaa & David Blank con/fusion. feat. Tom Ford Domenica feat. Emanuele Triglia Prima che faccia notte Battiti in parole feat. Sans Soucis Impressione feat. Serena Brancale Abbannìa feat. Alessio Bondì & Roy Paci. Link Streaming: Fusion. Regina Fusion contiene Regina, brano ...

Ultime Notizie dalla rete : Davide Shorty Il nuovo disco del siciliano Davide Shorty in una sola parola: "fusion." Lui Davide Shorty , bravo vero, bravo e vero. Siciliano di Palermo trapiantato a Londra ( sono partito ed ho inseguito il mio cervello in fuga in Italia il musicista non una professione, non si ...

Davide Shorty, talento e contaminazioni in una sola parola: "fusion." Lui Davide Shorty , bravo vero, bravo e vero. Siciliano di Palermo trapiantato a Londra ( sono partito ed ho inseguito il mio cervello in fuga in Italia il musicista non una professione, non si ...

Davide Shorty canta "Monocromo." per Rockol. VIDEO. Un brano cantato dal vivo, con forza e calore. Davide Shorty ha presentato"Monocromo." a Rockol. "Si tratta di un flusso di coscienza scritto tra Londra e New York su un beat del produttore napoletano ...

