Csm, Palamara: “Mai rapporti con Amara, visto una volta in vita mia” (Di giovedì 6 maggio 2021) La Loggia Ungheria di cui parla Amara? “Non ho mai avuto rapporti con lui, l’ho visto una sola volta in vita mia”. Lo ha detto l’ex presidente dell’Anm Luca PalAmara, ospite a ‘Piazza Pulita’ su La7, iniziando l’intervista con il ricordo “doveroso” per “Rosario Livatino. La magistratura riparta dal suo esempio” ha detto. “E’ stato individuato in me l’unico responsabile di un sistema che non funzionava. Tutti mali concentrati in una cena dove si discuteva quali votazioni fare” ha detto PalAmara. “Oggi al Csm si giudicano le carriere dei magistrati a seconda che abbiano interloquito con me nelle chat o meno”. L'articolo <div></div> proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 6 maggio 2021) La Loggia Ungheria di cui parla? “Non ho mai avutocon lui, l’houna solainmia”. Lo ha detto l’ex presidente dell’Anm Luca, ospite a ‘Piazza Pulita’ su La7, iniziando l’intervista con il ricordo “doveroso” per “Rosario Livatino. La magistratura riparta dal suo esempio” ha detto. “E’ stato individuato in me l’unico responsabile di un sistema che non funzionava. Tutti mali concentrati in una cena dove si discuteva quali votazioni fare” ha detto. “Oggi al Csm si giudicano le carriere dei magistrati a seconda che abbiano interloquito con me nelle chat o meno”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

NicolaPorro : Lo scandalo #Palamara non ha insegnato nulla. È ora che anche il Colle batta un colpo. Ecco come riformare il parla… - ilriformista : Il nuovo terremoto sulla magistratura. Palamara rilancia: 'Sul mio caso mistificazione dei fatti' #Palamara #csm… - reportrai3 : Un altro retroscena di quello che sarebbe accaduto in quella camera di consiglio ce lo racconta Luca Palamara, quan… - italiaserait : Csm, Palamara: “Mai rapporti con Amara, visto una volta in vita mia” - ppagani : A sentire Palamara, Davigo, Robledo, Ardita, i giudici, si capisce che è più sicuro girare di notte disarmati a Bag… -