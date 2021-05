Creval: nel primo trimestre utile cresce del 10,6% a 28 milioni (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Creval chiude il primo trimestre con un utile netto di 28 milioni di euro, in aumento del 10,6% anno su anno rispetto ai 25,3 milioni di euro del pari periodo del 2020, che includeva la plusvalenza ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 maggio 2021) Ilchiude ilcon unnetto di 28di euro, in aumento del 10,6% anno su anno rispetto ai 25,3di euro del pari periodo del 2020, che includeva la plusvalenza ...

Advertising

fisco24_info : Creval: nel primo trimestre utile cresce del 10,6% a 28 milioni: In crescita anche commissioni e margine di interes… - OrgoglioItalico : Nel frattempo, tra un vaccino e un concertone, la Valtellina finisce ai francesi. Cipro è vicina. #creval #Draghi #Britannia - Krakart : RT @ComitatoCentra1: Da Stellantis [FCA-Peugeot], passando per l'acquisizione di Creval da parte di Credite Agricole, al dossier libico e d… - ENRICO27218318 : RT @ComitatoCentra1: Da Stellantis [FCA-Peugeot], passando per l'acquisizione di Creval da parte di Credite Agricole, al dossier libico e d… - ComitatoCentra1 : Da Stellantis [FCA-Peugeot], passando per l'acquisizione di Creval da parte di Credite Agricole, al dossier libico… -