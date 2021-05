Covid, Dominissini in gravi condizioni: ricoverato ad Udine (Di giovedì 6 maggio 2021) Dominissini, ex tecnico dell’Udinese, è ricoverato causa Covid all’ospedale Santa Maria della Misericordia: le condizioni sono molto gravi Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ sono molto gravi le condizioni di Loris Dominissini, ex tecnico, tra le altre, dell’Udinese. Già da diversi giorni, l’allenatore è ricoverato presso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. La preoccupazione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 6 maggio 2021), ex tecnico dell’se, ècausaall’ospedale Santa Maria della Misericordia: lesono moltoCome riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ sono moltoledi Loris, ex tecnico, tra le altre, dell’se. Già da diversi giorni, l’allenatore èpresso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di. La preoccupazione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : Loris #Dominissini ricoverato: l'ex tecnico dell'Udinese in gravi condizioni #COVID?19 - PassioneMessina : Loris #Dominissini, grande giocatore del #Messina negli anni ‘80, si trova in condizioni molto serie a causa del… - sportli26181512 : Loris Dominissini è ricoverato per Covid ed è in condizioni molto gravi: Loris Dominissini è ricoverato per Covid e… - Cobretti_80 : RT @Gazzetta_it: Loris Dominissini è ricoverato per #Covid ed è in condizioni molto gravi - Gazzetta_it : Loris Dominissini è ricoverato per #Covid ed è in condizioni molto gravi -