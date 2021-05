Caos Superlega | Real | Juve | Milan e Barcellona rischiano l' esclusione dalle coppe per 1 - 2 anni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Caos Superlega

Serpeggia la voce, infatti, che se entro due settimane questi club dovessero mantenere le proprie posizioni, mantenendo quindi in vita la società che vuole l'istituzione della, si aprirà un ...Dopo il, anche in questo caso non è mancata qualche polemica che divide i conservatori e coloro che invece sono favorevoli al mutamento. Uno scontro sulla falsariga di quello tra '...La proposta è emersa nel Consiglio di Lega svoltosi nella giornata di ieri: l’intento è quello di valorizzare il torneo e di creare sfide fin da subito avvincenti per gli spettatori e le televisioni.Se le società suddette manterranno le proprie posizioni, l’Uefa ha deciso di aprire un procedimento disciplinare facendo fede all’articolo 51 dello Statuto che proibisce “alleanze tra club”.