Calcio: Skriniar 'Scudetto gioia irreale', Curva prepara festa tricolore (Di giovedì 6 maggio 2021) "Il più grande successo della mia carriera, abbiamo interrotto dominio Juve", dice il difensore dell'Inter APPIANO GENTILE - L'Inter prosegue il lavoro in vista della sfida di sabato contro la ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 6 maggio 2021) "Il più grande successo della mia carriera, abbiamo interrotto dominio Juve", dice il difensore dell'Inter APPIANO GENTILE - L'Inter prosegue il lavoro in vista della sfida di sabato contro la ...

Advertising

sportface2016 : #Inter, le parole di Skriniar dopo la vittoria dello #Scudetto - KimmichMerd4 : RT @Cinciscatore: Il calcio si e’ talmente involuto in scarsaggine generale che mi tocca leggere che ce chi ritiene Skriniar un difensore f… - Cinciscatore : Il calcio si e’ talmente involuto in scarsaggine generale che mi tocca leggere che ce chi ritiene Skriniar un difensore fenomenale - Sanfra1407 : @90ordnasselA Sì, ma 7,5 a Skriniar lo dai solo se non capisci niente di calcio. - sportli26181512 : Inter, il pagellone dello scudetto: Lukaku, leader e bomber da 9. E Conte...: Inter, il pagellone dello scudetto: L… -