Cagliari, Giulini assiste all'allenamento. Ceppitelli in gruppo (Di giovedì 6 maggio 2021) Cagliari - Il Cagliari ha proseguito ad Asseminello la sua marcia d'avvicinamento al fondamentale scontro salvezza con il Benevento di domenica prossima. Nella mattinata di oggi, ad assistere alla ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 6 maggio 2021)- Ilha proseguito ad Asseminello la sua marcia d'avvicinamento al fondamentale scontro salvezza con il Benevento di domenica prossima. Nella mattinata di oggi, adre alla ...

Advertising

sportli26181512 : Cagliari, Giulini assiste all'allenamento. Ceppitelli in gruppo: Seduta mattutina per i rossoblù in vista della gar… - TV7Benevento : Il Cagliari recupera Ceppitelli. Presente al test anche il presidente Giulini... - CentotrentunoC : #Cagliari ?? Anche il presidente #Giulini ha osservato all'allenamento odierno ad Asseminello: buone notizie dall'i… - TheEnigma88 : RT @glmdj: ??#coppaitalia Ve li vedete i vari Cairo, Giulini o Preziosi fare i conti al botteghino dopo un Torino - Viterbese, un Cagliari -… - glmdj : ??#coppaitalia Ve li vedete i vari Cairo, Giulini o Preziosi fare i conti al botteghino dopo un Torino - Viterbese,… -