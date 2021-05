Andrea Iannone replica a Cecilia, smentendo le chiamate a Giulia Salemi (Di giovedì 6 maggio 2021) Le parole di Andrea Iannone Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Cecilia Rodriguez, che come sappiamo ha fatto delle inaspettate rivelazioni su Giulia Salemi e su Andrea Iannone. Ospite a Il Punto Z, la sorella di Belen ha raccontato i motivi che hanno portato alla fine dei rapporti con l’influencer. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 6 maggio 2021) Le parole diNelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stataRodriguez, che come sappiamo ha fatto delle inaspettate rivelazioni sue su. Ospite a Il Punto Z, la sorella di Belen ha raccontato i motivi che hanno portato alla fine dei rapporti con l’influencer. L'articolo proviene da Novella 2000.

