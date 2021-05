Amici, Martina con Raffaele dopo Aka7even: “Impariamo a conoscerci” (Di giovedì 6 maggio 2021) dopo l’addio ad Amici 2021 e ad Aka7even, Martina sta frequentando Raffaele. A svelarlo è stato proprio il cantante che, reduce dall’esperienza nello show, si sarebbe avvicinato alla ballerina, una volta spenti i riflettori. “Ho cercato di gestire la situazione perché per me era davvero scomoda – ha confessato a Cooming Soon -. Io avevo instaurato un bel rapporto di Amicizia con Luca e con Martina. Ho deciso di restarne fuori e lasciarli chiarire da soli. Qualsiasi cosa avrei preferito viverla fuori. Non volevo passare come quello che aveva diviso una coppia, come il ‘cattivo’ della situazione, anche perché queste cose non mi appartengono. Nella casa, Martina è stata una persona fondamentale per me. Posso dirti che oggi stiamo imparando a ... Leggi su dilei (Di giovedì 6 maggio 2021)l’addio ad2021 e adsta frequentando. A svelarlo è stato proprio il cantante che, reduce dall’esperienza nello show, si sarebbe avvicinato alla ballerina, una volta spenti i riflettori. “Ho cercato di gestire la situazione perché per me era davvero scomoda – ha confessato a Cooming Soon -. Io avevo instaurato un bel rapporto dizia con Luca e con. Ho deciso di restarne fuori e lasciarli chiarire da soli. Qualsiasi cosa avrei preferito viverla fuori. Non volevo passare come quello che aveva diviso una coppia, come il ‘cattivo’ della situazione, anche perché queste cose non mi appartengono. Nella casa,è stata una persona fondamentale per me. Posso dirti che oggi stiamo imparando a ...

