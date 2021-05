Amici 20 | Giulia Stabile e Sangiovanni litigano | interviene Maria De Filippi

(Di giovedì 6 maggio 2021) IL DAYTIME DI AMIICI 20 SU CANALE 5 Nella puntata del daytime di20 andata in onda il 6 maggio su Canale 5, la giovane coppia formata dalla ballerinae dal cantante, ha una brutte lite. LA STORIA TRALa ballerina predilettae il cantante con più successo,, stanno insieme ormai da qualche mese. Oltre alle loro singole personalità e ai loro talenti, il pubblico apprezza anche la loro relazione amorosa. Per la ragazza è inoltre la sua prima relazione e questo ha dato al tutto una visione molto tenera e fresca dei due. Recentemente hanno anche ricevuto una lettera ed un regalo da una loro piccola fan, Ginevra, di soli 9 anni. LEGGI ANCHE...

Advertising

fanpage : #Amici20, la signora Margherita fa un bellissimo regalo a Giulia: un abito anni '20 appartenuto a sua madre - Cristina3606 : @SOPEPA_ Ma anche perché che io sappia giulia e Deddy sono molto amici, ma ci sta che in quel momento una cosa che… - crisfris_ : RT @gioremo98: Giulia Stabile è 'STRA MEGA FELICE' del suo percorso di crescita artistica e personale all'interno di Amici. E anche oggi la… - paola32924679 : RT @gioremo98: Giulia Stabile è 'STRA MEGA FELICE' del suo percorso di crescita artistica e personale all'interno di Amici. E anche oggi la… - Novanews242 : RT @Novanews242: Amici 20 Maria De Filippi difende Sangiovanni e fà ragionare Giulia -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Giulia

(Aggiornamento di Anna Montesano) Sangiovanni ecommossi ad2021/ Sorpresa da una fan: "Amore senza paura" Sangiovanni in crisi prima della semifinale2021 torna in onda sabato ...... l'allievo stava parlando con: Maria è intervenuta, mostrando grande sensibilità. Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato - >> clicca qui20, forte ...Ad un passo dalla finale, ad Amici 20 crisi tra Sangiovanni e Giulia. La loro storia potrebbe finire e tra i due è intervenuta Maria De Filippi.Grande attesa per la messa in onda dell'ottava puntata del serale di Amici 20 su Canale 5. Questo sabato 8 maggio andrà in onda la semifinale della ventesima edizione del talent show di Maria De Filip ...