Ama e cimiteri | in pratica per il Campidoglio è colpa dei giornali

(Di giovedì 6 maggio 2021) La seduta dell’Assemblea capitolina, come spesso accade, inizia onorando i morti. I consiglieri osservano un minuto di silenzio nei confronti di Luana D’Orazio, la ragazza di 22 anni vittima di un terribile incidente sul lavoro. Eppure, se ieri l’aula Giulio Cesare si è riunita, è proprio perché a Roma da alcuni mesi non a tutti i morti si riesce a garantire il giusto tributo. Lo scandalo cremazioni è arrivato in consiglio comunale. E c’è arrivato molto male. La sindaca Virginia Raggi non partecipa. Nel corso della seduta i due interventi principali dell’assessora al Verde Laura Fiorini e dell’amministratore unico di Ama Stefano Zaghis diventano l’occasione per scuse a mezza bocca e reciproci accuse. Comincia Fiorini. “Esprimo vicinanza a chi ha perso i propri cari, so bene che un servizio inadeguato contribuisce ad acuire un dolore già inconsolabile”. L’assessora poi spiega è ...