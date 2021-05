Alba, tre turni e nove centri per l'Estate Ragazzi 2021 (Di giovedì 6 maggio 2021) del Piano, 30 parrocchia.mussotto@tiscali.it " 3349832161 Iscrizioni: Oratorio Mussotto Elementari - Medie - Superiori Centro Estate Multisport - turni 1 - 2 - 3 G. S. San Cassiano asd - Str. ... Leggi su targatocn (Di giovedì 6 maggio 2021) del Piano, 30 parrocchia.mussotto@tiscali.it " 3349832161 Iscrizioni: Oratorio Mussotto Elementari - Medie - Superiori CentroMultisport -1 - 2 - 3 G. S. San Cassiano asd - Str. ...

Advertising

alba_it : RT @CicRosina: pensa Salvini che ogni mattina si sveglia e non sa a quale delle sue tre famiglie tradizionali deve fare riferimento - BirraFlea : Stessa qualità, passione e artigianalità, cambia solo l'involucro ?? Alba, Eclisse e Supernova sono le tre diverse… - Ale_Rame : @Kronky_Pu @PosteNews @PosteSpedizioni @WebPoste Credo sia prorio sda che fa casino, lo mettono in consegna all’alb… - lavocedialba : Alba, tre turni e nove centri per l’Estate Ragazzi 2021 - dei_alba : RT @davidefaraone: Il direttore di Rai Tre Franco #DiMare accusa #Fedez di ciò che in realtà #Report ha fatto con #Renzi, aver manipolato e… -