Advertising

LegaSalvini : FEDEZ E LA CANZONE CONTRO I CARABINIERI, 'QUEI FIGLI DI...'. LA LEGA SVERGOGNA IL RAPPER - Agenzia_Ansa : Fedez che doma il cavallo della Rai. E' il murales spuntato nottetempo in via Podgora, a Roma, la strada che costeg… - LegaSalvini : FEDEZ PALADINO DEI DIRITTI CIVILI, MA “DIMENTICA” SEMPRE I LAVORATORI DI AMAZON 'Visto che Fedez ha deciso di inte… - silamberti : RT @Agenzia_Ansa: DIRETTA | Caso Fedez, Franco Di Mare si difende in Vigilanza Rai. Il direttore di Rai3: 'da Fedez manipolazione dei fatti… - infoitcultura : 1 maggio, Fedez: 'Rifarei tutto 100mila volte' -

Ultime Notizie dalla rete : maggio Fedez

E […] di Ilaria Proietti Politica e tve caso Renzi - Report: la Vigilanza processa la Rai Parlamento - Concertone e video leader Iv - Mancini: l'audizione del direttore di Rai3. I ...Primocontro Ilaria Capitani: la telefonata integrale Di Mare passa, dunque, al contrattacco, ma l'intervento non convince gran parte dei parlamentari, che contestano all'azienda di non ..."Siamo qui per fare chiarezza su una vicenda che ha creato molte polemiche e molto rumore ma che è basata sulla manipolazione dei fatti e che nelle intenzioni di chi l’ha orchestrata avrebbe dovuto di ...Come spiegato anche da Fedez, nel testo di Tutto il contrario dice esattamente il contrario di quello che pensa. Fedez non aveva peli sulla lingua a 19 anni, come non ne ha a oggi, che di anni ne ha 3 ...