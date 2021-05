Young: “La decisione di andare a giocare in Italia è stata giusta, vincere lo scudetto è stupendo” (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’esterno dell’Inter, Ashley Young, ha parlato a Sky Sports.uk, in merito allo scudetto dell’Inter, conquistato dopo 11 anni di distanza. Queste le parole dell’esterno inglese: “A essere onesti vincere lo scudetto è qualcosa di incredibile. vincere la Premier e poi andare in un nuovo campionato e vincere anche quello, in effetti, è semplicemente incredibile. Non è mai facile lasciare un club a gennaio, ma ora, se mi guardo alle spalle, so di aver fatto la scelta più giusta. Ho sempre voluto andare via e vincere altrove perché sono estremamente ambizioso. Al primo anno siamo arrivati in finale di Europa League che purtroppo abbiamo perso e chiuso il campionato a un solo punto dalla Juventus, ma questo ci ha spronato a ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’esterno dell’Inter, Ashley, ha parlato a Sky Sports.uk, in merito allodell’Inter, conquistato dopo 11 anni di distanza. Queste le parole dell’esterno inglese: “A essere onestiloè qualcosa di incredibile.la Premier e poiin un nuovo campionato eanche quello, in effetti, è semplicemente incredibile. Non è mai facile lasciare un club a gennaio, ma ora, se mi guardo alle spalle, so di aver fatto la scelta più. Ho sempre volutovia ealtrove perché sono estremamente ambizioso. Al primo anno siamo arrivati in finale di Europa League che purtroppo abbiamo perso e chiuso il campionato a un solo punto dalla Juventus, ma questo ci ha spronato a ...

