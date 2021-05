UN MEDICO IN FAMIGLIA, MARGOT SIKABONYI: “UN ROBOT DA SET, AI PROVINI MI DICONO POI VEDIAMO…” (Di mercoledì 5 maggio 2021) MARGOT SIKABONYI, meglio conosciuta come Maria Martini di “Un MEDICO in FAMIGLIA”, oggi pomeriggio è stata ospite di Bianca Guaccero a “Detto Fatto”, il talk show di Rai2. La protagonista della serie cult di Rai1, andata in onda dal 1998 al 2016 e che ha letteralmente cresciuto MARGOT, non ha più avuto ruoli da allora. Dopo un periodo di crisi personale, con il personaggio di Maria che aveva quasi preso il sopravvento su MARGOT, l’attrice è diventata mamma, si gode la sua bella FAMIGLIA, è insegnante di yoga e ha scritto un libro sul tema ma non ha affatto messo da parte la carriera di attrice. Il perché non l’abbiamo più vista in una fiction lo ha spiegato lei stessa nel salotto della Guaccero. È stata una meravigliosa prigione dorata, mi ha dato tantissimo. Sono ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 5 maggio 2021), meglio conosciuta come Maria Martini di “Unin”, oggi pomeriggio è stata ospite di Bianca Guaccero a “Detto Fatto”, il talk show di Rai2. La protagonista della serie cult di Rai1, andata in onda dal 1998 al 2016 e che ha letteralmente cresciuto, non ha più avuto ruoli da allora. Dopo un periodo di crisi personale, con il personaggio di Maria che aveva quasi preso il sopravvento su, l’attrice è diventata mamma, si gode la sua bella, è insegnante di yoga e ha scritto un libro sul tema ma non ha affatto messo da parte la carriera di attrice. Il perché non l’abbiamo più vista in una fiction lo ha spiegato lei stessa nel salotto della Guaccero. È stata una meravigliosa prigione dorata, mi ha dato tantissimo. Sono ...

