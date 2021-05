Torturati ed assassinati dagli eroi degli ospedali

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Ci avete segnalato un video decisamente inquietante che circola principalmente sulle piattaforme di messaggistica come Telegram, il video gira accompagnato da queste parole: SOLI,EDPATIALA, #INDIA UN PAZIENTE SI RIBELLA APPENA SI ACCORGE CHE STANNO PER AMMAZZARLO, LA REAZIONE DEI SANITARI E’ VIOLENTISSIMA UN MORTO COVID VALE ORO… ORA CAPISCI PERCHE’ NON VOGLIONO I PARENTI VICINO AI PAZIENTI??? Il video mostra una scena all’interno di un ospedale, non è molto chiaro cosa succeda, si vede un soggetto che indossa un’uniformeera accanirsi contro quello che ci si immagina essere un paziente su un lettino. Ma basta fare una classica ricerca inversa del video per trovarne la fonte, un articolo di otto mesi fa. Che ...

