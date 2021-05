Tom Cavanagh e Carlos Valdes lasciano The Flash | che senso avrà l’ottava stagione?

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 5 maggio 2021) TomThe. La notizia ha fatto il giro del mondo in poche ore e ha già sconvolto i fan che si sono raccolti sotto l’ultimo posto disu Instagram. Lo stesso attore ha postato una foto in compagnia dilimitandosi ad accompagnare il tutto con luna, stella e sole ma senza aggiungere altro. I commenti dei fan disperati hanno fatto il resto perché se da una parte c’è ancora qualcuno che non sa quello che è stato annunciato, dall’altra c’è chi già si dispera e pensa che, già annunciata, sia inutile senza di loro. Non è la prima volta che si parla di Tomcome di personaggi in uscita dalla serie ...