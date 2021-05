Stefano Bollani omaggia Diego con “’O tango ‘e Maradona” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl noto musicista Stefano Bollani ha voluto omaggiare il Dio del calcio Diego Armando Maradona suonando “’O tango ‘e Maradona” all’ultima puntata di “Via dei matti numero 0”. Programma che ha portato avanti per due mesi insieme alla conduttrice Valentina Cenni, nonché sua moglie. I due hanno dato vita ad un entusiasmante programma culturale su Rai 3. Soprattutto è stata apprezzata dai telespettatori la musica di uno dei migliori compositori italiani che all’ultima puntata ha deciso di rendere omaggio L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl noto musicistaha volutore il Dio del calcioArmandosuonando “’O‘e” all’ultima puntata di “Via dei matti numero 0”. Programma che ha portato avanti per due mesi insieme alla conduttrice Valentina Cenni, nonché sua moglie. I due hanno dato vita ad un entusiasmante programma culturale su Rai 3. Soprattutto è stata apprezzata dai telespettatori la musica di uno dei migliori compositori italiani che all’ultima puntata ha deciso di rendere omaggio L'articolo proviene da Anteprima24.it.

